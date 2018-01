Dokument ukazuje, że w 2017 r. 3,7 mld ludzi nie powiększyło swojego majątku.

W dorocznym raporcie Oxfamu zatytułowanym "Nagradzać pracę, nie bogactwo" poinformowano też, że między marcem 2016 r. a marcem 2017 r. liczba miliarderów na świecie rosła o 1 osobę co drugi dzień. Podkreślono, że w USA trzy najbogatsze osoby posiadają majątek równy bogactwu biedniejszej połowy obywateli.

Od 2010 r. - informuje organizacja - majątek "elity ekonomicznej" rośnie średnio o 13 proc. rocznie.

Organizacja Oxfam, zajmująca się m.in. pomocą w krajach rozwijających się, wezwała przywódców na dzień przed rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, by wszyscy pracownicy otrzymywali minimalne płace, by zlikwidowano różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć oraz wprowadzono surowsze przepisy w odpowiedzi na unikanie podatków.

Dane z ostatnich lat "pokazują, jak nasze gospodarki nagradzają raczej bogactwo niż ciężką pracę milionów ludzi" - powiedziała telewizji Reutera dyrektor Oxfam International Winnie Byanyima. "Wykorzystujemy ludzi, którzy wytwarzają nasze ubrania, którzy składają nasze telefony, uprawiają żywność, którą jemy, aby zagwarantować ciągłe dostawy niedrogich produktów, ale też by zwiększać zyski firm i ich bogatych inwestorów" - mówiła.

Jej zdaniem to "oszustwa podatkowe" są najważniejszą przyczyną globalnych nierówności. Byanyima wezwała światowych przywódców do wprowadzania przepisów uderzających w raje podatkowe i do przeznaczania pieniędzy na edukację, opiekę zdrowotną i pracę dla młodych ludzi.

Dyrektor Oxfam w szczególności skrytykowała prezydenta USA Donalda Trumpa za utworzenie "gabinetu miliarderów" i wprowadzenie przepisów podatkowych, które jej zdaniem sprzyjają bardzo bogatym, a nie zwykłym Amerykanom.

Według Oxfamu szczególności dotknięte nierównościami są pracujące kobiety, jako że wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni i proponowane im są gorzej płatne i dające mniejszą stabilizację formy pracy. "Na 10 nowych miliarderów, 9 z nich to mężczyźni" - podała organizacja.

Na liście najbogatszych ludzi świata magazynu "Forbes" w 2017 r. pięć pierwszych miejsc zajmują mężczyźni: współzałożyciel firmy Microsoft Bill Gates, założyciel grupy odzieżowej Inditex (właściciel m.in. marki Zara) Amancio Ortega, inwestor i spekulant giełdowy Warren Buffett, założyciel internetowego sklepu Amazon Jeff Bezos i twórca Facebooka Mark Zuckerberg.

Według szacunków Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) potrzeba jeszcze 217 lat, by kobiety zarabiały tyle, ile mężczyźni.

