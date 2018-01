Ivan Bozev został nowym dyrektorem regionalnym Lenovo



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Ivan Bozev został nowym dyrektorem wykonawczym i dyrektorem generalnym regionu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej Lenovo, podał koncern.

"Firma Lenovo poinformowała o mianowaniu Ivana Bozeva na stanowisko dyrektora wykonawczego i dyrektora generalnego regionu CSEE (Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej)" – czytamy w komunikacie.

Ivan Bozev rozszerzy swój zakres odpowiedzialności z regionu Europy Południowo-Wschodniej na nowe terytorium — CSEE. Będzie on nadzorować ciągły rozwój grupy PC Lenovo w Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Rumunii, Serbii, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech oraz sześciu innych krajach Europy Wschodniej. Przełożonym Ivana Bozeva jest Francois Bornibus — prezes Lenovo EMEA, a miejscem pracy — sofijskie biuro Lenovo w Bułgarii, podano także.

Ivan Bozev pracuje w Lenovo od ponad 17 lat. Pełnił w firmie wiele funkcji, poznając różne modele biznesowe i zwyczaje klientów w Europie Południowo-Wschodniej, podkreślono również.

"Zaangażowanie na rzecz firmy, jakie Ivan okazywał przez te lata oraz jego doświadczenie na międzynarodowym rynku IT świadczą o tym, że wniesie do regionu Lenovo CSEE nowe impulsy rozwojowe. Doświadczenie w planowaniu strategicznym, orientacji na klientów oraz budowie marki to kluczowe atuty, które zadecydowały o jego rekomendacji na stanowisko dyrektora wykonawczego CSEE" – powiedział prezes regionu EMEA Lenovo Francois Bornibus, cytowany w komunikacie.

"Bardzo się cieszę z poszerzenia zakresu swoich obowiązków o trzy nowo dodane rynki: Polskę, Czechy i Słowację w sytuacji, gdy Lenovo rozwija się bardzo dynamicznie, dotrzymuje kroku trendom branżowym oraz zapewnia klientom produkty i obsługę najwyższej klasy" – powiedział Bozev.

