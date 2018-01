Qubic Games: 'Mad Carnage' na Nintendo Switch zadebiutuje Ameryce Płn. 2 II



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Qubic Games otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Mad Carnage" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej na 2 lutego 2018 roku, poinformowała spółka.

"Jednocześnie emitent informuje, że planuje wydać grę 'Mad Carnage' w Europie i Australii w okresie pomiędzy 2 a 9 lutego 2018 roku, a finalna data zostanie ustalona po konsultacji z Nintendo of Europe. Cena gry została ustalona na poziomie 4,99 USD/4,99 euro" - czytamy w komunikacie.

Gra "Mad Carnage" na konsoli Nintendo Switch jest wydawana na licencji spółki stowarzyszonej Drageus Games, w której emitent posiada 30,8% w kapitale zakładowym spółki oraz 30,8% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki, dodano.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od września 2016 r.

