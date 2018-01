Vistal Gdynia: Sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Vistalu Gdynia, podała spółka.

"Na podstawie postanowienia sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Spółki w składzie pięciu członków i dwóch zastępców. W skład Rady Wierzycieli powołani zostali: a) Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu, b) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie, c) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, d) TSL Transport spółka z o.o. spółka komandytowa w Kościerzynie, e) Energa-Obrót S.A. w Gdańsku" - czytamy w komunikacie.

W charakterze zastępców członków rady wierzycieli występować będą OT Port Gdynia spółka z o.o. w Gdyni i Scandinavian Express Poland spółka z o.o. w Gdańsku, podano również.

W listopadzie 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Vistalu.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)