Dowody zgromadzone przez Komisję potwierdziły, że proponowana transakcja miałaby wpływ na konkurencję na rynku uboju trzody chlewnej w Polsce, na którym Smithfield i Pini Polonia są dwoma największymi podmiotami. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o odesłaniu proponowanej transakcji do UOKiK-u, który rozpatrzy sprawę w świetle prawa krajowego.

Smithfield i Pini Polonia 27 listopada 2017 r. zgłosiły Komisji proponowaną transakcję, a 15 grudnia ub.r. UOKiK zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przekazanie Urzędowi do oceny proponowanej transakcji.

"W swoim wniosku UOKiK wyraził obawy, że na niektórych polskich rynkach związanych z ubojem trzody chlewnej wystąpią problemy w zakresie konkurencji. Twierdził on również, że jest właściwym organem do oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję ponieważ: transakcja nie będzie miała wpływu na rynki poza terytorium Polski, UOKiK posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny tej sprawy, ponieważ przeprowadził kilka postępowań związanych z branżą rolniczą (w tym między innymi postępowania z udziałem Smithfield)" - podano w komunikacie KE.

Jak poinformowała KE, Smithfield Foods Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką zależną należącą pośrednio w całości do WH Group Limited. Zajmuje się ona głównie produkcją i ubojem trzody chlewnej oraz przetwórstwem i dystrybucją mięsa pakowanego oraz świeżej wieprzowiny za pośrednictwem swoich spółek zależnych i filii w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Polsce, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie.

"Pini Polonia Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo prowadzące ubojnię trzody chlewnej w Kutnie na terenie Polski. Oprócz uboju trzody chlewnej Pini Polonia zajmuje się również dostarczaniem mięsa wieprzowego do placówek handlu detalicznego i do zakładów przetwórstwa celem dalszej obróbki" - napisano. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Anna Mackiewicz