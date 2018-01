Akcjonariusze PGNiG zdecydują o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują 21 lutego o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłych członków zarządu, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki.

"Walne zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu PGNiG, tj. Jacka Murawskiego, Jerzego Kurelli, Zbigniewa Skrzypkiewicza, Jarosława Bauca, Andrzeja Parafianowicza, Mariusza Zawiszy i Waldemara Wójcika, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu" - czytamy w projekcie uchwały.

W związku z analizą umów handlowych z odbiorcami gazu spółka powzięła informacje o nieprawidłowym rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania, dodano w uzasadnieniu.

"Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym działaniem lub zaniechaniem mogli doprowadzić do powstania szkody w majątku spółki" - czytamy dalej.

11 grudnia 2015 r. rada nadzorcza PGNiG odwołała Mariusza Zawiszę - prezesa, Jarosława Bauca - wiceprezesa ds. finansowych i Zbigniewa Skrzypkiewicza - wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia ze składu zarządu oraz pełnionych przez nich funkcji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

