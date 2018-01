W wezwaniu na akcje Gekoplastu zawarto transakcje na 6 008 801 walorów



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gekoplast zawarto transakcje, których przedmiotem było 6 008 801 akcji, poinformował Trigon Dom Maklerski.

"Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 26 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec listopada Cristallum 2 (obecnie Sacellum) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor).

Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)