PKN Orlen oczekuje w 2018 r. spadku marży downstream i wzrostu cen ropy



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży downstream i wzrostu cen ropy w 2018 r., podała spółka.

"Marża downstream - oczekiwany spadek marży w porównaniu ze średnią za 2017 r. w efekcie spadku marż na produktach rafineryjnych i petrochemicznych głównie na skutek wzrostu cen ropy (r/r). Czynnikiem ograniczającym spadek marży downstream jest oczekiwany wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych w efekcie dalszego wzrostu gospodarki światowej" - czytamy w prezentacji spółki.

Spółka oczekuje spadku ceny ropy Brent w wyniku przedłużenia do końca 2018 r. porozumienia krajów OPEC dotyczącego ograniczenia produkcji ropy o 1,8 mln bbl/d, podano także.

"Należy jednak oczekiwać, że silniejszy wzrost ceny ropy będzie skutkować wzrostem wydobycia w USA. Popyt na ropę powinien bilansować wzrost podaży ropy z innych regionów" - czytamy również.

Modelowa marża downstream wyniosła 10 USD/b w grudniu 2017 r. wobec 11,5 USD/b miesiąc wcześniej i 10,6 USD/b w grudniu 2016 r.

Według danych do 19 stycznia br., w I kwartale nastąpił spadek marży downstream do 9,4 USD/b. Wzrost ceny ropy Brend wyniósł 15 USD/bbl do 69 USD/bbl wobec 54 USD/bbl w I kw. 2017 r., podano w prezentacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)