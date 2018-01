MOL uruchomi carsharing w Budapeszcie, docelowo w innych krajach regionu



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - MOL uruchomi system carsharingu w Budapeszcie, a docelowo chce udostępnić pojazdy elektryczne na wynajem w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podała spółka.

Na początek w ramach usługi pod nazwą "MOL Limo", firma zaoferuje w Budapeszcie 300 Volkswagenów up!, w tym jedną trzecią będą stanowiły samochody elektryczne, podano w komunikacie.

"Długoterminowym celem grupy jest rozbudowa sieci w stolicy Węgier, ale i poza nią, a docelowo, wraz z rozwojem niezbędnej infrastruktury, udostępnienie floty w pełni elektrycznych pojazdów na Węgrzech oraz w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy dalej.

"Mobilność to jedna z istotnych części strategii MOL Group 2030. Naszym celem jest przekształcenie operacji detalicznych, wpisując naszą ofertę w nowe, rosnące obszary zainteresowań konsumentów, jednocześnie budując nową wizję transportu w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy stać się pierwszym wyborem konsumentów, zapewniając im wszelkie produkty i usługi, jakich mogą potrzebować w podróży, by uczynić ją możliwie najwygodniejszą. Poszerzenie listy naszych usług o carsharing, idealnie uzupełniający zróżnicowane zaplecze transportowe w dużych miastach, znakomicie wpisuje się w tę strategię" –- skomentował COO ds. usług konsumenckich w MOL Group Peter Ratatics, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)