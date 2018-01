Grupą o największych skłonnościach samobójczych są młodzi ludzie. Większość z nich to użytkownicy mediów społecznościowych. Facebook, Google czy Apple mogą wykryć wcześniej ich zamiary chociażby monitorując zachowania, wyszukiwania czy posty. Ale czy mają prawo im zapobiegać i w jaki sposób powinny to robić? Gwałci to przecież prywatność i anonimowość w sieci.