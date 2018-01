„Wyszehradzka jedność przeciwko kwotom” – tytułuje swój tekst poświęcony spotkaniu prorządowy dziennik „Magyar Hirlap” na pierwszej stronie. Gazeta pisze też, że „kraje V4 działają na rzecz silniejszej Europy”.

„Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej zgadzają się co do sposobu podejścia do migracji. Na szczycie w Budapeszcie mówili o potrzebie nowej polityki europejskiej oraz o gospodarczym wzmocnieniu regionu” – czytamy.

Dziennik koncentruje się na omówieniu wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana na wspólnym panelu z udziałem premierów. Przytacza m.in. jego słowa, że Węgry pomagają tym, którym trzeba, ale nie będą przyjmować migrantów. Przywołuje także wypowiedź Orbana, że Europa potrzebuje przeprojektowania i powinna być silniejsza, a kraje Grupy Wyszehradzkiej nie są w niej petentami i co najmniej tyle jej dają, ile dostają.

Gazeta pisze, że premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, iż Polska jest gotowa pomagać finansowo potrzebującym, ale tylko na miejscu, czyli tam, skąd nielegalni migranci wyruszają w drogę.

Inny prorządowy dziennik „Magyar Idoek” pisze, że „kraje V4 mają wspólny słownik”, nawiązując w ten sposób do słów Orbana, że zawiera on takie słowa jak „suwerenność, niepodległość, wolność, Bóg, ojczyzna, rodzina”.

Także ta gazeta koncentruje się na kwestii migracji, podkreślając, że „Europa Środkowa nie rezygnuje ze swego stanowiska odrzucającego migrację”.

Z wypowiedzi Morawieckiego "Magyar Idoek" wybija natomiast słowa o jego wizji Europy: silnej Europy suwerennych państw.

Gazety informują też, że Orban spotkał się z premierem Czech Andrejem Babiszem i po tej rozmowie ocenił, iż jego czeski kolega wnosi nowe oblicze do współpracy wyszehradzkiej.

Prasa opozycyjna poświęca szczytowi bardzo mało miejsca. Dziennik „Magyar Nemzet” ograniczył się na 11. stronie do małej notki na ten temat, opartej o depesze agencji MTI. Jeszcze mniej miejsca, bo tylko jeden akapit, poświęcił spotkaniu lewicowy dziennik „Nepszava”, tytułując go: „Orban chciałby przeprojektować także Europę”. (PAP)