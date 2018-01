PGNiG zaprezentuje co najmniej 20 projektów wyspowych sieci gazowych w tym roku





Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce zaprezentować co najmniej 20 wyspowych sieci gazowych wokół małych stacji regazyfikacyjnych w tym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.



"W tym roku, mam nadzieję, że będziemy mogli zaprezentować państwu co najmniej 20 tego typu projektów, w szczególności w północno-wschodniej Polsce, na Mazowszu, ale również w województwie zachodniopomorskim i w środkowej Polsce" - powiedział Woźniak podczas panelu na kongresie Powepol.



Podkreślił, że takie wyspowe sieci budowane są na tych obszarach, gdzie jest najbardziej utrudniony dostęp do standardowych sieci gazowych.



Na początku stycznia Woźniak informował, że PGNiG planuje budowę 120-150 wyspowych sieci wokół stacji regazyfikacji LNG małej skali do 2022 r.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.



(ISBnews)