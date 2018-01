Sprzedaż zrealizowana na pośrednictwem Open Finance wzrosła o 17% r: r w 2017 r.



Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Sprzedaż kredytów i produktów inwestycyjnych zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wzrosła o 17% w skali roku do 8,7 mld zł w 2017 r. W ostatnim kwartale ub. roku spółka pośredniczyła w sprzedaży produktów finansowych o wartości 2,1 mld zł.

"Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w całym 2017 roku wyniosła 6,7 mld złotych (wzrost o 18% w stosunku do 2016 roku). Natomiast w IV kwartale ubiegłego roku wartość ta wyniosła 1,6 mld złotych w porównaniu do 1,4 mld w analogicznym okresie w 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Wartość kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców za pośrednictwem Open Finance w 2017 roku wzrosła o 51% r/r do 769 mln zł w, w tym w samym IV kw. ub.r. wyniosła 167 mln zł.

"Z drugiej strony, trudno nie wspomnieć o nieznacznym spadku na poziomie -9% sprzedaży kredytów gotówkowych w 2017 roku vs. 2016 roku (wartość 'sprzedanych' kredytów to 840 mln złotych), z uwagi na skupienie uwagi na segmenty rynku generujące mniejsze ryzyko. Równocześnie, 2017 rok to także okres, w którym Open Finance SA odnotował wzrost sprzedanych produktów inwestycyjnych za pośrednictwem spółki. Wolumen zaoferowanych obligacji, funduszy, ubezpieczeń oraz produktów regularnego oszczędzania wyniósł 364 mln złotych, co jest wzrostem o 25% w porównaniu do 2016 roku" - czytamy także.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)