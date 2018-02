4Mobility rozpoczęło współpracę z Circle K



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - 4Mobility nawiązało współpracę z siecią stacji paliw Circle K Polska, poinformowały spółki. Circle K udostępni specjalnie dedykowane miejsca parkingowe na swoich stacjach w Warszawie, co zwiększy dostępność usługi na terenie miasta. W pierwszym etapie współpracy będzie można wypożyczyć i zostawić auta 4Mobility przy 9 stacjach Circle K.

"Obsługa klienta jest dla Circle K priorytetem, dlatego wprowadzamy usługę car sharingu 4Mobility z myślą o potrzebach odbiorców nowoczesnych usług. Jesteśmy przekonani, że klienci ceniący swój czas oraz wygodę będą zainteresowani innowacyjną ofertą, która jest dogodnym uzupełnieniem transportu w miastach. Analizy trendów rynkowych wskazują na to, że car sharing w bardzo szybkim tempie staje się popularną alternatywą dla własnego samochodu" - powiedział prezes Circle K Polska Michał Ciszek, cytowany w komunikacie.

Współpraca Circle K Polska z 4Mobility w pierwszym etapie będzie dotyczyć 9 stołecznych stacji sieci, podano również.

"Nowe miejsca odbioru i zwrotu aut 4Mobility przy stacjach paliw Circle K są odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych użytkowników. Kontynuujemy rozwój 4Mobility, powiększając flotę o kolejne auta, zwiększamy liczbę lokalizacji, w których udostępniamy nasze samochody, dopracowujemy user experience w każdym możliwym aspekcie. Nasze auta można wynająć w dowolnym momencie za pomocą aplikacji w telefonie i tym samym wygodnie dotrzeć do celu. Car sharing jest usługą atrakcyjną zarówno dla pracowników biur, jak i wygodnym uzupełnieniem transportu miejskiego" - dodał prezes 4Mobility Paweł Błaszczak.

4Mobility to spółka rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing. Jest notowana na NewConnect.

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience.

(ISBnews)