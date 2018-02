Dekpol prognozuje 710 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Dekpol prognozuje osiągnięcie 710 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., poinformowała spółka.

"Zgodnie ze sporządzonymi prognozami, w ocenie zarządu przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 710 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży w segmencie generalne wykonawstwo 450 mln zł, przychody ze sprzedaży w segmencie działalność deweloperska 190 mln zł oraz przychody ze sprzedaży w segmencie produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia Dekpol podniósł prognozę przychodów na 2017 r. do 560 mln zł z oczekiwanych wcześniej 500 mln zł.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)