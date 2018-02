W zajęciach edukacyjnych prowadzonych w języku angielskim przez pracowników gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczyć ma ok. 50 żołnierzy, m.in. z USA, Hiszpanii, Czech i Słowacji. Są to podoficerowie i oficerowie służący w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji NATO Północny Wschód, które ma siedzibę w Elblągu.

"Liczymy, że nasza propozycja wzbudzi zainteresowanie i spodoba się żołnierzom NATO. Warto, żeby poznali historię kraju, w którym pełnią misję. Będzie to dla nich odskocznia od codziennych obowiązków" - powiedział PAP Artur Chomicz, koordynator Przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Elblągu.

Jak przypomniał do misji Instytutu należy promowanie historii Polski również za granicą. Uznano, że obecność natowskich żołnierzy jest dobrą okazją, żeby ten cel realizować. Dlatego IPN rozpoczyna współpracę z wielonarodową dywizją.

Historyczne prelekcje będą odbywać się raz w miesiącu i za każdym razem mają być poświęcone innej tematyce. Podczas inauguracyjnego wykładu zostanie przedstawiona historia Polski z lat 1918-1989, a np. na kwiecień zaplanowano zajęcia związane z rocznicą zbrodni katyńskiej.

Według Chomicza w marcu pracownicy IPN chcą skupić się na tematach związanych z II wojną światową, zwłaszcza zbrodniczą polityką III Rzeszy na terenach okupowanej Polski, w tym niemieckich nazistowskich obozach zagłady.

"Zapewne żołnierzy amerykańskich i innych państw NATO zainteresują te sprawy w związku z tym, co się ostatnio dzieje (po nowelizacji ustawy o IPN - PAP). Będziemy podkreślać, że były to niemieckie obozy, w których ginęli również Polacy. Chcemy, żeby to jasno wybrzmiało, zwłaszcza, że w USA często pojawiało się w mediach określenie +polskie obozy+" - wyjaśnił.

Na spotkania z żołnierzami NATO w Elblągu IPN przygotował materiały edukacyjne w wersji anglojęzycznej. Podczas pierwszej prelekcji pokazany zostanie film animowany "Niezwyciężeni", który w atrakcyjnej formie opowiada o walce Polaków o odzyskanie wolności - od pierwszego dnia II wojny św. aż do upadku komunizmu w Europie.

Natowscy żołnierze otrzymają albumy przygotowane na wystawę z okazji 75-lecia Rady Pomocy Żydom "Żegota" - jedynej w okupowanej przez Niemców Europie instytucji państwowej ratującej Żydów od Zagłady, a także publikację o tzw. Akcji AB (Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna - PAP ), czyli egzekucjach i represjach przeprowadzonych równolegle przez Niemców i Sowietów wobec polskich elit w czasie pierwszych miesięcy okupacji.

Żołnierze będą też mogli skorzystać z popularnonaukowej broszury "1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016", wydanej przed dwoma laty przez MSZ i IPN dla zagranicznych uczestników Światowych Dni Młodzieży, a także wydawnictwa poświęconego tzw. zimnej wojnie, czyli radziecko-amerykańskiej rywalizacji, która podzieliła powojenny świat i wpłynęła na losy milionów ludzi.

Podczas spotkań z żołnierzami NATO pracownicy IPN chcą akcentować wspólne elementy historii, takie jak "Światło Wolności", gdy na Wigilię 1981 r. rzesze mieszkańców wolnego świata wykonały gest solidarności wobec Polaków żyjących w stanie wojennym. Do postawienia w oknach świec wzywał wówczas m.in. prezydent USA Ronald Reagan.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód jest tworzone w Elblągu w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu. Ma odpowiadać za koordynację wszystkich czterech batalionowych grup bojowych NATO stacjonujących w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Jak informował we wtorek w Sejmie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, zostało ono uformowane w ok. 90 proc. Proces ten zakończy się prawdopodobnie do końca 2018 r. Według wiceszefa MON obecnie w ramach Dowództwa funkcjonuje ok. 300 etatów, z czego 10 proc. przeznaczono dla wojsk sojuszniczych.

>>> Czytaj też: Tonąca w smogu Polska i zielona Skandynawia. Oto mapa zużycia energii odnawialnej w UE