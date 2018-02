Netia wchodzi na rynek ukraiński - uruchomiła fizyczny punkt dostępowy



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Netia kontynuuje rozwój swojej sieci poza granice Polski. Do istniejącego od wielu lat punktu dostępowego w Niemczech i uruchomionego w ubiegłym roku węzła w stolicy Czech, podobny ruszył we Lwowie na Ukrainie, podał operator.

"Uruchomienie przez Netię fizycznego punktu dostępowego (z ang. PoP - Point of Presence), wspólnie z lokalnym partnerem we Lwowie, otwiera polskiemu operatorowi nowe możliwości świadczenia usług na terenie Ukrainy oraz zapewnia lokalnym operatorom dostęp na atrakcyjnych warunkach do globalnego rynku. Jest to kolejny krok Netii, jednego z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce, w realizacji jej strategii międzynarodowej obecności" - czytamy w komunikacie.

"Rozwijamy naszą działalność w sąsiednich krajach, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, m.in. polskich firm, które wcześniej obsługiwaliśmy w kraju, a które rozszerzają swój zasięg o nowe rynki. Dzięki takim punktom dostępu za granicą możemy, podobnie jak w Polsce, świadczyć usługi konwergentne. Najczęściej są to zaawansowane usługi transmisji danych, na bazie których działają całe sieci korporacyjne, rzadziej dostęp do internetu" - powiedział odpowiedzialny za projekt Netia International Tomasz Tlak, cytowany w komunikacie.

Uruchamiając własny węzeł i nowe połączenia międzynarodowe z Ukrainą, Netia wzmacnia również swoją pozycję na rynku operatorskiej transmisji danych w Europie Środkowo-Wschodniej. O atrakcyjności i dynamice tego rynku świadczy fakt, iż już w momencie uruchomienia nowego węzła, Netia skomercjalizowała 50% dostępnych na ten moment zasobów, podano także.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)