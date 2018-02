DM BOŚ obniżył rekomendację dla Idea Banku do 'trzymaj', wycenę do 20,3 zł



Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Idea Bank do 20,3 zł, a rekomendację do 'trzymaj' z 'kupuj', wynika z raportu datowanego na 1 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 21,5 zł za akcję. W czwartek zamknięciu kurs wynosił 19,4 zł.

"Oczekujemy przeciętnych powtarzalnych wyników w ostatnim kwartale 2017 oraz widocznego spadku rentowności w ujęciu kwartał do kwartału. W poprzednim kwartale wyniki co prawda podwyższyło zaksięgowanie jednorazowego zysku, niemniej spodziewamy się również pogorszenia powtarzalnej rentowności. Prognozujemy w IV kw. 2017 roku 35 mln zł raportowanego/skorygowanego zysku netto (-73%/-36% kw./kw.)" - czytamy w raporcie.

Analitycy zakładają, że wyniki w ostatnim kwartale wpadły w tendencję spadkową i prognozują pogorszenie wyników operacyjnych w stosunku do III kwartału ub.r. pod połączonym wpływem słabszych zysków i nieco wyższych kosztów.

"Oczekujemy zróżnicowania na poziomie wyniku z działalności podstawowej. Z jednej strony zakładamy 6% wzrost kw./kw. wyniku odsetkowego netto za sprawą wzrostu aktywów i niewielkiej poprawy marż, a z drugiej spodziewamy się niższego poziomu wyniku z tytułu prowizji i opłat. Jednocześnie zakładamy typowy dla IV kwartału spadek wyniku na pozostaje działalności operacyjnej (wysoka baza w III kwartale ub.r., brak zysku od Idea Leasing)." - czytamy dalej.

DM BOŚ prognozuje, że zysk netto banku wyniesie 275,4 mln zł w 2017 r. i spadnie do 173 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)