Raiffeisen Polbank wprowadził system płatności BLIK



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank umożliwił swoim klientom realizację płatności BLIK poprzez aplikację Mobilny Portfel. Narzędzie wpisuje się w prowadzony w banku program rozwoju usług cyfrowych wspierających korzystanie z e- i m-commerce, podał bank.

"Uruchomienie płatności BLIK to kolejny krok na drodze do realizacji naszej strategii dostarczania klientom wygodnych, partnerskich rozwiązań, które - pozostając proste w obsłudze - znacznie ułatwiają użytkownikom zaspokajanie rozmaitych codziennych potrzeb. Wystarczy, żeby klienci mieli przy sobie telefon z aplikacją 'Mobilny Portfel', by dzięki BLIK-owi mogli błyskawicznie i bezpiecznie płacić za zakupy w Internecie lub bez potrzeby posiadania przy sobie karty debetowej pobierać gotówkę z bankomatów, czy płacić w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych oraz restauracjach" - powiedział dyrektor departamentu bankowości detalicznej w Raiffeisen Polbanku Tomasz Dymowski, cytowany w komunikacie.

BLIK w Raiffeisen Polbanku dostępny jest w aplikacji "Mobilny Portfel", którą można pobrać w markecie Google Play dla systemu Android oraz w App Store dla iOS.

Bank planuje jeszcze w tym roku udostępnić kolejne usługi BLIK, jak OneClick, Pay-By-Link czy P2P. Dodatkowo aplikacja Mobilny Portfel niedługo zyska nowy interfejs oraz takie rozwiązania, jak: płatność za bilety komunikacji miejskiej, parkingi, mobilną autoryzację oraz szereg innych funkcjonalności, ułatwiających codzienne życie, podano w materiale.

"Oprócz rozwiązań będących już standardem, jak wygodny dostęp do rachunku i usług transakcyjnych z poziomu telefonu, daliśmy też użytkownikom smartfonów możliwość realizacji płatności zbliżeniowych NFC, natychmiastowej wymiany walut na platformie R-Dealer czy dostęp do atrakcyjnych usług i zniżek w programie zakupowym #korzystaj. Nasza aplikacja Mobilny Portfel staje się nie tylko centrum obsługi finansów osobistych z poziomu smartfona, ale również aplikacją ułatwiającą codzienne życie naszych klientów" - podkreślił Dymowski.

Docelowo bank planuje zaoferować klientom cały ekosystem usług finansowych dostępnych w każdej chwili i z każdego miejsca w kilka kliknięć. Ostatnio wdrożył m.in. ubezpieczenie pod nazwą Wymarzone eZakupy, dzięki któremu klienci mogą zabezpieczyć się przed skutkami nieprzyjemnych niespodzianek podczas zakupów w e-sklepach.

BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne. Użytkownicy BLIKa wykonali ponad 33 mln transakcji, o wartości 4,5 mld zł w 2017 roku. Najdynamiczniej rozwijającym się kanałem BLIKA są płatności w e-sklepach, które stanowią obecnie ponad 70% wszystkich transakcji - w ten sposób można płacić praktycznie w całym polskim e-commerce. BLIKIEM można także obecnie wypłacać pieniądze w ponad 17 tys. bankomatów oraz płacić w 230 tys. terminali w punktach sprzedaży.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)