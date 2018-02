Deutsche Bank chce sprzedać ok. 1,2 mln akcji BZ WBK w ramach ABB



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Deutsche Bank zamierza sprzedać ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2% dotychczasowego kapitału w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał bank w komunikacie.

"Akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym za pośrednictwem przyspieszonego bookbuilding, przeprowadzonego przez Deutsche Bank AG, London, który działa jako globalny koordynator i współprowadzący księgę popytu. Ponadto, Bank Zachodni WBK i Dom Maklerski PKO BP pełnią rolę współprowadzących" - czytamy w komunikacie.

Cena, za jaką akcje mają zostać uplasowane, oraz ich ostateczna liczba zostaną uzgodnione przez sprzedającego i Deutsche Bank na zakończenie procesu budowy księgi popytu, podano także.

Bank Zachodni WBK w połowie grudnia ub. roku podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL), w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, a plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10% akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.

Strony uzgodniły także m.in., że w zamian za wydzielony biznes przenoszony na BZ WBK w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału, obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Deutsche Bank jest globalnym liderem w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych, zarządzaniu kapitałami oraz private wealth management. Jest głównym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska.

(ISBnews)