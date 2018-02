Korea Płd.: Prezydent: zbyt wcześnie, by mówić o spotkaniu z Kim Dzong Unem

Źródło: PAP

Jest zbyt wcześnie, by rozważać zorganizowanie spotkania przywódców Korei Północnej i Południowej mimo zbliżenia, do jakiego doszło z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich - ocenił w sobotę południowokoreański prezydent Mun Dze In.