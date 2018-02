"W tej sprawie nie mam nowych wiadomości, w ostatniej dekadzie marca odbędzie się posiedzenie zamykające" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.



Pod koniec 2017 r. PGNiG informował, że harmonogram postępowania arbitrażowego wydłużył się w związku z chorobą arbitra wskazanego przez Gazprom.



W listopadzie PGNiG złożyło kolejny wniosek o renegocjację ceny dostarczanego przez rosyjską spółkę gazu.



"Wezwaliśmy stronę rosyjską do rozmów, oni także zechcieli wezwać nas i na razie trwa wymiana korespondencji. Do bezpośrednich negocjacji nie doszło jeszcze" - powiedział prezes.



Postępowanie arbitrażowe przed Trybunałem w Sztokholmie przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export toczy się w sprawie renegocjacji ceny dostarczanego gazu ziemnego obowiązującej od 1 listopada 2014 r. w ramach kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawartego w roku 1996.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.



(ISBnews)