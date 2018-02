Łotwa: Oskarżany o korupcję szef banku centralnego nie złoży dymisji

Źródło: PAP

Podejrzewany o korupcję prezes banku centralnego Łotwy Ilmars Rimszeviczs oświadczył we wtorek, że nie ustąpi z urzędu. W związku z kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami o wzięcie łapówki w wys. 100 tys. euro premier Maris Kuczinskis wzywał go do dymisji.