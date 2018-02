Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał we wtorek komunikat dotyczący rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną.

"W dobie powszechnego dostępu do informacji, w tym do informacji z obszaru szeroko pojętego rynku finansowego coraz częściej ich odbiorcy, będący jednocześnie potencjalnymi lub czynnymi inwestorami, są narażeni na wprowadzanie w błąd poprzez otrzymywanie przekazu, który nie spełnia odpowiednich standardów pod względem jego rzetelności i poprawności sporządzenia. Część mediów prezentuje informacje wyraźnie rekomendujące określone zachowania inwestycyjne w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych" - głosi komunikat.

Urząd przypomina zatem, że "z uwagi na fakt, iż rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną mogą istotnie wpływać na zachowania inwestycyjne inwestorów nieprofesjonalnych", ustawodawca unijny unormował zasady ich wydawania, określając to w tzw. Rozporządzeniu MAR oraz tzw. Rozporządzeniu w sprawie rekomendacji.

Komunikat zwraca uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem MAR "osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną dokładają należytej staranności, żeby zapewnić, aby takie informacje były obiektywnie przedstawione, i ujawniają swoje interesy lub wskazują konflikty interesów dotyczące instrumentów finansowych, których informacje te dotyczą".

Z kolei w myśl drugiego rozporządzenia przy przekazywaniu rekomendacji należy przekazać też "informacje dotyczące wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym interesy lub konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego, bezpośrednio lub pośrednio, odnosi się rekomendacja".

UKNF zaznacza, że "w toku monitorowania bieżących publikacji medialnych z zakresu rynku finansowego" dostrzegł "utrzymywanie się w części mediów praktyki polegającej na rozpowszechnianiu informacji, które można zakwalifikować jako rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną", które jednak, zdaniem Urzędu, nie wypełniają obowiązków wynikających z obu unijnych rozporządzeń.

Komunikat przypomina zarazem, że KNF może nałożyć karę pieniężną na każdego, kto "sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną" z naruszeniem Rozporządzenia MAR, nie zachowuje należytej staranności lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych rekomendacji, albo też "nie ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów".

"W celu uniknięcia ryzyka nałożenia kary przez Komisję, UKNF rekomenduje podmiotom publikującym rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje o podobnym charakterze, a także dziennikarzom przygotowującym powyższe materiały, dołożenie należytej staranności w weryfikacji zgodności z przepisami prawa rozpowszechnianych informacji, w szczególności wprowadzenie odpowiednich mechanizmów umożliwiających zapewnienie zgodności prezentowanych informacji z przepisami Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia w sprawie rekomendacji" - głosi komunikat Urzędu. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein