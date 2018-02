Zysk netto Dębicy wyniósł 11,67 mln zł w IV kw. wobec straty rok wcześniej



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 11,67 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 15,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,85 mln zł wobec 23,2 mln zł straty rok wcześniej.



Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,73 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 322,05 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 124,85 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 64,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 963,45 mln zł w porównaniu z 1 678,68 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za cztery kwartały 2017 r. wyniosła 1 764 mln zł, tj. o 257,7 mln zł więcej r/r. Za 12 miesięcy 2017 r. sprzedaż ta stanowiła 89,8% sprzedaży ogółem, wobec 89,7% w analogicznym okresie 2016 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 199,5 mln zł, wzrosła o 15,7% r/r" - czytamy w komunikacie.

"Jednostkowe koszty produkcji za cztery kwartały 2017 r. są wyższe o 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił głównie w kosztach materiałów w wyniku wzrost cen surowców" - napisano także.



Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)