Helios otworzy kolejny multipleks w Pile - wiosną 2019 r.



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Helios, spółka zależna Agory, podpisała umowę na otwarcie kolejnego multipleksu w Pile, podała firma. Otwarcie obiektu przewidziane jest na wiosnę 2019 r.

"Bardzo cieszymy się z otwarcia już drugiego multipleksu Helios, do którego zaprosimy mieszkańców Piły. Jestem pewien, że pilscy kinomani docenią nasze nowe kino i jeszcze bardziej zróżnicowany repertuar, który będziemy mogli zaproponować im dzięki większej liczbie sal kinowych w tym mieście" - powiedział prezes Tomasz Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Kino w galerii handlowej VIVO! Piła będzie już drugim multipleksem sieci Helios w tym mieście. Na łącznej powierzchni ok. 1080 m2 powstaną 4 klimatyzowane sale kinowe z łącznie 700 miejscami dla widzów, a także kawiarnia oraz bar kinowy. Obiekt będzie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania zapewniające m.in. wyjątkową jakość obrazu oraz doskonały dźwięk, podano także.

Helios w ubiegłym roku otworzył nowe multipleksy w Wołominie, Krośnie i w Stalowej Woli.

"W planach sieci na 2018 rok jest otwarcie kolejnych kin: w galerii handlowej Blue City w Warszawie (8 ekranów, 1500 miejsc), w galerii Libero w Katowicach (8 ekranów, 1400 miejsc), w kompleksie handlowym Forum Gdańsk (9 ekranów, 1300 miejsc), w galerii Gondola w Legionowie (4 ekrany, 600 miejsc) oraz w galerii Tkalnia w Pabianicach (4 sale, 600 miejsc). Dalsze plany sieci obejmują otwarcie kin w Zabrzu (8 ekranów, 1500 miejsc) oraz w podwarszawskim Piasecznie (8 ekranów, 1400 miejsc)" - czytamy także.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)