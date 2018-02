Anglojęzyczny izraelski dziennik pisze w tym kontekście o "kontrowersyjnej nowelizacji, która zakazuje używania określenia +polskie obozy śmierci" i uznaje za niezgodne z prawem mówienie o polskim współudziale w nazistowskich zbrodniach".

W kadrze rozpoczynającym krótki film wideo zamieszczony przez fundację pojawia się napis w języku hebrajskim i angielskim: "Polsko, nigdy nie pozwolimy ci, abyś negowała Holokaust".

"Pójdę do więzienia za to, co zamierzam zrobić" - mówi młody mężczyzna na początku filmu. "Zostanę zamknięta" - wtóruje mu młoda dziewczyna. "Zastanawiam się, czy mają piwo w polskich więzieniach" - pyta inny młody mężczyzna. "Będę za nimi tęsknić, kiedy mnie nie będzie" - mówi kobieta w średnim wieku siedząca z dwoma synami na kanapie. Z kolei starszy mężczyzna wypowiada słowa: "Żadne polskie więzienie nie może mnie dzisiaj przestraszyć".

Następnie wszyscy wypowiadają słowa: "polski Holokaust".

"Po zamordowaniu w Polsce 3,5 miliona Żydów, w tym setek tysięcy dzieci, Polacy przyjęli nową ustawę - kontynuują biorący udział w kampanii. - Słuchajcie więc Polacy, wystarczy to, co wydarzyło się w czasie Holokaustu. Uchylcie to haniebne prawo teraz. Żydzi nigdy więcej nie będą milczeli".

Kampania wzywa USA do zawieszenia wszelkich stosunków z Polską "w imieniu 6 milionów Żydów" i uruchamia zbieranie podpisów pod petycją pod hasłem: "Ja również opowiadam się za zawieszeniem stosunków z Polską do czasu uchylenia +polskiego prawa negującego Holokaust+!".

Ruderman Family Foundation została założona w 2002 roku w Bostonie i jest zarządzana przez rodzinę Rudermanów. Fundacja działa w Ameryce i Izraelu w dwóch głównych obszarach: włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa i wzmacniania relacji między Izraelem a amerykańską społecznością żydowską.

