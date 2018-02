Trybunał Sprawiedliwości UE rekomenduje ponowne rozpatrzenie kary dla Orange



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarekomendował ponowne skierowanie sprawy kary nałożonej na Orange Polska do pierwszej instancji Sądu Unii Europejskiej, podano w komunikacie.

"Proponuję, aby Trybunał Sprawiedliwości:

- uchylenie wyroku sądu Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Orange Polska przeciwko Komisji, w związku z tym, że sąd naruszył prawo, nie badając argumentów przedstawionych przez Orange Polska […] i sugerując występowanie błędów podważających wnioski Komisji w przedmiocie skutków naruszenia na odpowiednich rynkach, naruszając w ten sposób zasady skutecznej ochrony sądowej i proporcjonalności grzywny,

- oddalenie pozostałej części odwołania, a także

- odesłanie sprawy do sądu w celu ponownego zbadania argumentów leżących u podstaw drugiego zarzutu odwołania i zarezerwowania kosztów" - czytamy w komunikacie Trybunału.

W 2011 roku Komisja Europejska nałożyła na ówczesną Telekomunikację Polską 127,6 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku szerokopasmowego dostępu do internetu. W grudniu 2015 roku Sąd Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od decyzji i podtrzymał karę.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

