Wenezuela: Siedem z 23 stanów bez prądu

Źródło: PAP

Mieszkańcy co najmniej siedmiu z 23 stanów, na jakie podzielona jest Wenezuela, pozbawieni byli od czwartku wieczorem do godzin rannych następnego dnia dostaw energii elektrycznej. Awaria nastąpiła w zachodniej części kraju. Trwała co najmniej 12 godzin.