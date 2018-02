Pekao liczy, że analizy dot. możliwości połączenia z Aliorem pokaże w II kw.



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że w II kwartale br. będą gotowe analizy dotyczące ewentualnego połączenia z Alior Bankiem, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Oczekujemy, że najpóźniej w II kw będziemy gotowi, jeśli chodzi o analizy. W dalszym ciągu dostrzegamy wiele potencjalnych obszarów współpracy, ale na tym etapie nie rozstrzygamy co do formy tej współpracy" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

W październiku 2017 r. Bank Pekao poinformował, że zawarł z Alior Bankiem list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów. Podkreślono jednocześnie, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy.

Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU. Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20%, zaś 12,8% należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22% udziałów w kapitale Alior Banku.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)