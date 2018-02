Vestor DM rozpoczął rekomendowanie Wieltona od 'kupuj' i wyceny 15,3 zł



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego rozpoczęli rekomendowanie spółki Wielton od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 15,3 zł, wynika z raportu datowanego na 23 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 12,4 zł za akcję. We wtorek około godziny 12:20 kurs wynosił 12,6 zł.

"Dzięki akwizycjom i wzrostowi organicznemu, Wielton stał się trzecim największym producentem naczep w Europie. W latach 2013-2016 spółka odnotowała CAGR przychodów o 27%, zaś w latach 2017-20p prognozujemy średnioroczny wzrost na poziomie 7,5%" - czytamy w raporcie.

Zdaniem analityków, czynnikami wzrostu spółki będą korzystne otoczenie makroekonomiczne, rozwój organiczny i zwiększanie mocy produkcyjnych w Wieluniu do 16 tys. szt. rocznie oraz dalsze akwizycje, dodano.

"Obecna strategia spółki zakłada również dalszy rozwój poprzez akwizycje (szacujemy, że chcąc zrealizować strategię wzrostu wolumenu do 25 szt. w 2020r. konieczna będzie akwizycja podmiotu o wolumenie produkcji ok. 3-4 tys. szt. rocznie). W naszej opinii, kolejne akwizycje będą możliwe m.in. dzięki wysokiej generacji gotówki przez spółkę" - czytamy również.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 55,9 mln zł w 2017 r. i 71,9 mln zł w 2018 r., przy przychodach odpowiednio 1 599,3 mln zł i 1 827,4 mln zł.

(ISBnews)