Rynek reaguje na te doniesienia mocno pozytywnie, co pozwala na zanotowanie zysku na najważniejszym warszawskim indeksie.

Jednym z głównych wydarzeń dzisiejszego dnia dla globalnych rynków finansowych jest przesłuchanie nowego szefa Rezerwy Federalnej przed Kongresem. Wydarzenie to miało odbyć się o godzinie 16:00 i z pewnością pojawią się ciekawe pytania od amerykańskich polityków, niemniej tekst przemówienia został opublikowany już wczesnym popołudniem. Okazuje się, że Powell jest dosyć pozytywnie nastawiony do perspektyw gospodarczych i wskazuje na kontynuację polityki umiarkowanych podwyżek stóp procentowych wraz z dostosowaniem bilansu celem uniknięcia przegrzania gospodarki oraz rynków finansowych. Powell wskazuje na to, że ryzyka są względnie zbilansowane, a warunki finansowe są wciąż bardzo akomodacyjne pomimo ostatniego wzrostu zmienności. Generalnie Powell w przemówieniu nie odnosił się wyraźnie do ostatniego tąpnięcia rynku, co może oznaczać, iż uważa on jedynie to za krótki epizod nie zagrażający prowadzeniu polityki monetarnej zgodnie z trendem. Przyznał on, że polityka fiskalna ma coraz większe znaczenie, jednak jednocześnie nie wskazał, że jest to powód do tego, aby dokonywać szybszych podwyżek stóp procentowych. Takie zdania mogą paść dopiero później w serii pytań, czy dopiero na kolejnym marcowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej.

Giełdy zareagowały całkiem pozytywnie na opublikowany tekst przemówienia, odrabiając wcześniejsze straty. W przypadku danych makroekonomicznych poznaliśmy dzisiaj inflację z Niemiec, która zaskoczyła negatywnie swoją dynamiką na poziomie 1,4% r/r przy poprzednim poziomie 1,7% r/r. Słabo wypadły również zamówienia na środki trwałe w USA, co ogranicza potencjalne umocnienie się dolara oraz zapędy wzrostowe na Wall Street.

Sporo dzieje się z kolei w Polsce. Największy koncert paliwowy w Polsce, PKN Orlen wraz z Skarbem Państwa podpisały list intencyjny w celu przejęcia kontroli w drugiej spółce paliwowej - Lotos przez Orlen. Gigant na rynku krajowym mógłby w jeszcze większym stopniu zwiększyć swoją pozycję, ale również rozpocząć śmiałą ekspansję na rynki zagraniczne.

Obie spółki zyskują dzisiaj sporo na giełdzie, co pozwala na wyjście indeksu WIG20 na plus. Na godzinę przed zamknięciem Orlen zyskuje blisko 5,0%, natomiast Lotos wzrasta o ponad 6,0%. WIG20 pozostaje jednak dosyć niski, nieznacznie powyżej 2400 punktów, zyskując dzisiaj 0,45%.

Autor: Michał Stajniak, starszy analityk rynków finansowych XTB