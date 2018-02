"Prezydent Trump zawarł z koncernem Boeing nieformalną umowę gwarantującą ustaloną cenę zakupu nowych samolotów w ramach programu Air Force One. Dzięki negocjacjom prezydenta kontrakt pozwoli zaoszczędzić podatnikom ponad 1,4 mld dolarów" - powiedział rzecznik Białego Domu Hogan Gidley.

Kontrakt ma opiewać na sumę 3,9 mld dolarów. Według przedstawicieli władz oznacza to zaoszczędzenie 1,4 mld dolarów z szacowanych na ponad 5 mld dolarów wydatków na zakup dwóch zmodyfikowanych samolotów Boeing 747 oraz na związane z tym dodatkowe koszty.

Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2016 roku Trump wystąpił na Twitterze z zarzutem, że koncern Boeing "stracił kontrolę" nad kosztami zleconej mu budowy nowych samolotów Air Force One. Wezwał przy tym ówczesne władze USA, by anulowały to zamówienie.

Pierwotna wartość tego kontraktu miała wynieść 3 mld dolarów, ale szybko się zwiększyła. Zgłaszając pod koniec 2016 roku swe zastrzeżenia, Trump podał, że koszty osiągnęły 4 mld dolarów. "Uważam, że Boeing nieco przesadza z kwotą. Chcemy, by Boeing zarobił dużo pieniędzy, ale nie aż tak dużo" - napisał na Twitterze.

Portal Defense One informował w ubiegłym tygodniu, że negocjacje Trumpa w sprawie nowych samolotów Air Force One weszły w końcową fazę i prezydent rozmawiał na ten temat w Białym Domu z szefem firmy Boeing Dennisem Muilenburgiem.

Nowe maszyny mają zastąpić używane obecnie samoloty pochodzące z czasów prezydentury Ronalda Reagana.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)