Za przyjęciem ustawy głosowało 248 posłów, przeciw było 174, wstrzymało się 4, a 34 nie głosowało.

Chodzi o nowelę ustaw autorstwa grupy posłów PiS: o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Ustawa znosi obowiązek spełnienia szeregu warunków wymaganych od kandydata na członka organu nadzorczego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wobec osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

W uzasadnieniu do uchwalonej ustawy napisano, że osoby wybierane do organu nadzorczego przez pracowników nie będą musiały mieć pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Polsce oraz m.in. posiadać potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Ustawa wprowadza również przepisy rozszerzające partycypację pracowników przy wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji, a które obecnie działają w ramach struktury grupy kapitałowej.

Sejm ustawę uchwalił wraz z poprawką dot. powoływania i odwoływania przedstawicieli pracowników grup kapitałowych w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Poprawka ta doprecyzowuje uprawnienia pracowników grup kapitałowych do odwołania swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej.

W ustawie zapisano, że ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do Senatu.