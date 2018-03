Czym zajmuje się dyrektor szkoły?

Lista obowiązków dyrektora jest długa. Do najistotniejszych należą: kontrolowanie pracy pozostałego personelu szkoły, przewodniczenie zebraniom rady pedagogicznej, zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do efektywnej nauki oraz troska o bezpieczeństwo uczniów i pracowników w trakcie trwania zajęć. Dyrektor pełni także rolę reprezentanta placówki na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły. Ponadto jest zobligowany do zapewnienia swoim podwładnym możliwości rozwijania kompetencji zawodowych.

Ile zarabia dyrektor?

Z badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, iż średnie wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi 5 539 PLN brutto. Co drugi dyrektor szkoły otrzymuje pensję od 4 506 PLN do 6 704 PLN. 25 proc. najgorzej wynagradzanych dyrektorów szkół zarabia mniej niż 4 506 PLN brutto. Z kolei 25 proc. dyrektorów dostaje co miesiąc ponad 6 704 PLN.

Z odpowiedzi uczestników ankiety wynika, że część dyrektorów może liczyć na dodatkowe profity w postaci służbowego komputera (30 proc. ankietowanych), telefon komórkowy (29 proc. ankietowanych) czy środki finansowe na rzecz dalszego kształcenia (28 proc. ankietowanych).

Jak zostać dyrektorem?

Dyrektor jest mianowany przez organ prowadzący daną placówkę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w wyniku konkursu. Zwycięzca zajmuje stanowisko przez kolejnych 5 lat. Kandydat na potencjalnego dyrektora musi spełniać określone wymagania - m.in. posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, by awansować na stanowisko "kierownika" szkoły musi:

mieć ukończone studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje pozwalające zajmować stanowisko nauczyciela w danej placówce;

mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny dotyczący zarządzania oświatą;

posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowisku nauczyciela;

spełniać kryteria zdrowotne – posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

cieszyć się nieposzlakowaną opinią i niekaralnością.

