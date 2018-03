Amica liczy na poprawę wyniku w tym roku o kilka procent r: r



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Amiki ocenia, że 2018 r. powinien "być lepszy" niż miniony, z którego spółka "nie jest zadowolona", poinformował prezes Jacek Rutkowski. Wskazał także, że w kwestii realizacji strategii Amica wyprzedza cele sprzedażowe, musi jednak poprawiać zyskowność.

"Chcemy mieć lepszy wynik w 2018 r. niż w 2017 r. o parę procent" - powiedział Rutkowski podczas konferencji prasowej.

"Rok 2018 powinien być lepszy. Mamy świadomość challenge'ów i zagrożeń, ale powinien być lepszy" - dodał.

W kwestii strategii prezes podkreślił, że Amica wyprzedza cele pod względem sprzedaży, musi jednak poprawiać rentowność.

"Jesteśmy 'in line', jeśli chodzi o obroty, nawet powyżej. Natomiast mamy problem z osiągnięciem celów EBITDA. Za 10 miesięcy minie 5 lat [do końca okresu strategii]. Będziemy 'do przodu' w sprzedaży i walczyć o EBITDĘ. Nie osiągamy tych rentowności, które chcielibyśmy" - powiedział Rutkowski.

"Sprzedaż ponad cel świadczy jednak, że otworzyliśmy rynki. Teraz trzeba osiągnąć tam marże" - podkreślił.

Rutkowski przyznał, że zarząd nie jest zadowolony wyników 2017 r.

"Okazał się dużo bardziej trudny, nie osiągnęliśmy celów. Dwie główne przyczyny to: nastąpił nieplanowany, szybki wzrost kosztów towarów, które sourcujemy, głównie z Chin. Nie spodziewaliśmy się tak gwałtownego wzrostu. Druga bardzo ważna przyczyna - nie wykonaliśmy planów sprzedaży produktów, czyli cookingu. Wzrost kosztów byśmy skompensowali, gdybyśmy wykonali plan sprzedaży" - wyjaśnił prezes.

Wskazał także, że przewagę w sprzedaży Amiki uzyskały rynki, na których ważną rolę mają kupowane towary, w stosunku do produktów własnych spółki. Dodał, że w ub.r. wystąpiło też niekorzystne otoczenie walutowe i czwarta przyczyna: "kwestie organizacyjno-personalne".

Prezes przypomniał, że w ub.r. zespół odpowiadający za handel i marketing został w całości wymieniony i daje to już efekty.

"Mamy nadzieje, że ten zespół, który powstał poprowadzi nas do sukcesu w 2018 r. Widzimy to już po dwóch miesiącach tego roku" - powiedział Rutkowski.

Jako odpowiedź na problemy z 2017 r. wskazał m.in. możliwość przeniesienia zakupów towarów w części do Turcji (w ok. 30% wielkości dotychczasowych zakupów z Chin), redukcję kontraktów o niskiej EBITDA i większą sprzedaż kuchni - własnych produktów.

W 2017 r. spółka miała 146,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 653,85 mln zł w porównaniu z 2 474,89 mln zł rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)