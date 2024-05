Matura 2024: Obowiązkowy język polski

Język polski na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów na maturze 2024. Aby go zdać, trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów.

W przypadku matury w formule 2023 oznacza to minimum 18 punktów. Z kolei osoby zdające maturę w formule 2015 powinny uzyskać co najmniej 21 punktów.

Oprócz matury z polskiego absolwenci liceów i techników muszą zaliczyć jeszcze pisemnie: matematykę na poziomie podstawowym, język obcy na poziomie podstawowym, wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym oraz ustnie: język polski bez określonego poziomu, język obcy bez określonego poziomu.

Matura 2024: Arkusze CKE i odpowiedzi z języka polskiego na Forsal.pl

Arkusze egzaminacyjne z matury 2024 z języka polskiego pojawią się stronie CKE punktualnie o godzinie 14.00. Tuż po tym znajdziecie je także w tym artykule.

Chwilę później zasiądą do ich rozwiązywania współpracujący z nami eksperci, którzy przygotują dla was nieoficjalne odpowiedzi z matury 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Je także najdziecie w tym artykule poniżej.

Matura 2024: Polski to nie koniec. Co jeszcze czeka maturzystów

Przypomnijmy, że oprócz języka polskiego na poziomie podstawowym, maturzyści muszą przystąpić do jeszcze kilku egzaminów, by zdać maturę 2024. Są to trzy egzaminy pisemne:

wybrany język obcy na poziomie podstawowym (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów);

matematyka na poziomie podstawowym (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów);

wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (nie ma progu zdawalności, wystarczy przystąpić do egzaminu, by został on uznany za zaliczony)

oraz dwa egzaminy ustne:

język polski bez określonego poziomu (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów);

wybrany język obcy bez określonego poziomu (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów).

Matura 2024: Tu znajdziecie arkusze CKE z języka polskiego

O godzinie 14:00 CKE opublikowała arkusze maturalne z języka polskiego. Można je znaleźć w tym artykule.

Matura 2024. Arkusze CKE z polskiego. Formuła 2023

Matura 2024. Arkusz CKE z polskiego. TEST. Formuła 2023 pobierz plik

Matura 2024. Arkusz CKE z polskiego. WYPRACOWANIE. Formuła 2023 pobierz plik

Matura 2024. Arkusze CKE z polskiego. Formuła 2015

Matura 2024. Arkusz CKE z polskiego. TEST. Formuła 2015 pobierz plik

Matura 2024. Arkusz CKE z polskiego. WYPRACOWANIE. Formuła 2015 pobierz plik

Matura 2024: Polski, poziom podstawowy. ODPOWIEDZI

Zaraz po opublikowaniu do arkuszy CKE zasiądą eksperci, którzy przygotują dla was proponowane odpowiedzi z języka polskiego. W tym artykule będziemy publikować rozwiązania sugerowane przez naszych ekspertów.

Poniżej w tym artykule będą pojawiały się odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego na poziomie podstawowym. Strona nie odświeża się automatycznie – kliknij F5.