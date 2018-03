Spółka Zametu ma umowę na wykonanie maszyny za 10,2 mln zł netto



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Zamet Budowa Maszyn – spółka zależna Zametu - zawarł umowę z polskim kontrahentem z branży automatyki i robotyki, na podstawie której zobowiązał się do wykonania, przy współudziale zamawiającego, maszyny do kształtowania rur, która zostanie dostarczona dla odbiorcy końcowego, będącego klientem zamawiającego, podał Zamet. Wartość umowy to 10,2 mln zł netto.

"Z tytułu wykonania umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 10,2 mln zł netto. Termin realizacji (odbiór końcowy) przewidziano do dnia 30 października 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Umowa szczegółowo określa podział zadań, które w zakresie projektowania i wytwarzania powyższego urządzenia, będą realizowane przez wykonawcę, a które przypadają zamawiającemu. Powyższy podział jest zgodny z wąską specjalizacją i kompetencjami stron, podano także.

Zamet należy do TDJ SA - polskiej, prywatnej firmy inwestycyjnej, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki. Akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r.

(ISBnews)