Na czwartkowej konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego Grzegorza Schetyny, poseł Marty Golbik oraz głównego ekonomisty Platformy prof. Andrzeja Rzońcy, zaprezentowano pierwszy projekt ustawy w ramach akcji "Twoja Polska". Projekt dotyczący emerytur ma zostać złożone w Sejmie jeszcze w czwartek.

Golbik przekonywała, że program dotyczący systemu emerytalnego - przygotowany przez PO - jest "kompleksowy". Podkreśliła, że jest on "niezwykle istotny" w "ochronie" emerytur Polaków, które - po wprowadzeniu przez PiS niższego wieku emerytalnego - są "głodowe".

Platforma proponuje w projekcie, m.in. "zabezpieczenie" środków zgromadzonych przez Polaków w filarze kapitałowym. "Wprowadzamy zapis, że środki te nie są środkami publicznymi. W związku z czym, żadna władza - ani ta, ani żadna przyszła inna - nie będzie mogła korzystać z tych środków. Będą one własnością wyłącznie Polaków" - mówiła Golbik.

Kolejną propozycją PO jest umożliwienie, aby oszczędności Polaków - którzy nie zgadzali się z ich przeniesieniem do ZUS - z powrotem trafiły do filara kapitałowego.

Golbik poinformowała, że Platforma chce też zasilić konta emerytalne akcjami spółek Skarbu Państwa, które mają "pracować" na emerytury Polaków. "Dziś spółki Skarbu Państwa służą do drenowania, do wyprowadzania dla 'misiewiczy', do przeróżnych fundacji 'pisowskich', a tak naprawdę spółki Skarbu Państwa powinny służyć Polakom".

