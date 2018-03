Prezes Idea Banku: Ponad 10% ROE w 2020 r. to bardzo ambitny cel



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Idea Bank celuje w ponad 10% zwrotu z kapitałów (ROE), roczny wzrost aktywów na poziomie 2 mld zł oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% w perspektywie 2020 roku. Osiągnięcie dwucyfrowej rentowności to cel bardzo ambitny, ale możliwy do osiągnięcia, poinformował prezes Tobiasz Bury.

"W horyzoncie trzyletnim chcemy mocno budować przychód odsetkowy, marżę odsetkową netto i wynik prowizyjny - nie tylko na produktach czysto finansowych, przy utrzymywaniu niskich kosztów stałych. Będziemy optymalizować sieć i przenosić biznes do kanałów on-line. Po stronie przychodów będziemy rosnąć również dzięki usługom pozabankowym - usługom doradczym, księgowym, przetwarzaniu płatności - czyli czymś, co do tej pory robiliśmy w mniejszym stopniu. Chcemy zbudować platformę, która łączy wszystkie usługi dla małego biznesu -powiedział Tomasz Bury w rozmowie z ISBnews.

Ponad 10% ROE to bardzo ambitny cel, ale mamy swój pomysł, jak go osiągnąć. Wypracowaliśmy przewagi konkurencyjne i nadal chcemy być zawsze dwa kroki przed rynkiem, podkreślił.

Bank zakłada także, że do 2020 roku utrzyma roczny przyrost sumy bilansowej na poziomie min. 2 mld zł, obniży wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45% (bez uwzględnienia podatku od aktywów), zaś koszt ryzyka dla nowej sprzedaży kredytów będzie kształtował się poniżej 2%.

Docelowo Idea Bank chce być bankiem pierwszego wyboru dla mikrofirm, mieć pozycję nr 1 pod względem udziału rynkowego w kredytach, liczby klientów i obrotów faktorigowych, a także wolumenu sprzedaży leasingu dla mikrofirm.

Wśród celów biznesowych bank wskazał wzmocnienie synergii w grupie (ponad 50% wspólnych klientów), 100% produktów dostępnych on-line, a także obniżenie kosztu finansowania poprzez udział osadów na ROR-ach w finansowaniu banku na poziomie 15-20%.

Bury poinformował, że bank rozpocznie w tym roku konsolidację oddziałów, obejmującą spółki z grupy. Jeszcze w I półroczu powstanie pierwsze Centrum Przedsiębiorczości, zlokalizowane w Gdańsku, które ma skupiać kompetencje wszystkich spółek z grupy Idea Banku.

"Numerycznie liczba placówek będzie ograniczona, ale zakres usług i ich dostępność nie zmieni się. Dziś grupa ma 120 oddziałów, ich liczba spadnie do ok. 100. Nowością będą Centra Przedsiębiorczości, zlokalizowane w 12 największych miastach. Planowany jest też rozwój sieci Idea Hub" - powiedział prezes.

Prezes wskazał, że pojawiające się ostatnio oferty banków uniwersalnych dla małego i mikrobiznesu są potwierdzeniem, że w tym segmencie rynku jest miejsce na rozwój.

"Tu na pewno będzie rosła presja banków uniwersalnych i postrzegamy to jako obszar ryzyka. Jednak nasz unikalny model, elastyczność i kompleksowość pozwolą nam konkurować na rynku" - podkreślił prezes.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)