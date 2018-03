Eurocash: Projekt Faktoria Win wdrożono w 4,5 tys. sklepów w Polsce



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - W całej Polsce jest już 4 500 sklepów z winnym regałem Faktorii Win, poinformował Eurocash. Wartość sprzedaży sięgnęła 100 mln zł w 2017 r.

Pierwszy regał Faktorii Win pojawił się w listopadzie 2013 r., a najnowszy stanął w centrum handlowym Rondo Wiatraczna na warszawskiej Pradze.

Faktoria Win to rozwijany przez Grupę Eurocash projekt, który w ciągu 4 lat zrewolucjonizował sprzedaż win stołowych w małych i średnich sklepach, znacząco przyczyniając się do wzrostu sprzedaży tej kategorii w placówkach małoformatowych. W ramach współpracy z właścicielami niezależnych sklepów, Faktoria Win zapewnia specjalny regał na wino, przypomniano.

Wartość sprzedaży sięgnęła 100 mln zł w 2017 r., podano również.

"Faktoria Win to koncept, który ułatwia Polakom zakup wina w ich pobliskim sklepie. To też odpowiedź na rosnące zainteresowanie winem wśród konsumentów – rocznie w Polsce wypija się już niemal 4 litry wina stołowego na osobę, podczas gdy w 2013 r. były to około 3 litry na osobę, oraz szacuje się, że rosnący w stabilnym tempie winny trend będzie się utrzymywać przez następne lata. Tworząc ten koncept, opieraliśmy się na analizie rynku, śledzeniu trendów sprzedażowych i upodobaniach konsumentów. Dzięki temu Faktoria Win doskonale trafia w gusta polskich klientów i jest w stanie zaproponować najlepszą ofertę win w połączeniu z atrakcyjną ceną" – powiedział dyrektor Faktorii Win z grupy Eurocash Michał Groniewski, cytowany w komunikacie.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)