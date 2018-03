Sawicki pytany w radiowej Jedynce, czy PSL "z góry" wyklucza lokalne koalicje z Prawem i Sprawiedliwością po jesiennych wyborach samorządowych, odparł, że określą to "wyborcy samorządowi".

"Znam przypadki, już dzisiaj, w tej kadencji, że są takie powiaty i są takie gminy, gdzie PSL, także z Prawem i Sprawiedliwością ma koalicję. Więc dla dobra lokalnych wyborców i przy porozumieniu programowym, takich koalicji nie wykluczam" - powiedział Sawicki.

Poseł PSL przyznał jednocześnie, że takie porozumienie będzie ciężkie, ponieważ - jak ocenił - celem PiS od kilkunastu lat jest "bezwzględna walka z Polskim Stronnictwem Ludowym i eliminacja Polskiego Stronnictwa Ludowego ze sceny politycznej". "My zachęcaliśmy wielokrotnie do współpracy, do porozumienia, do wybrania spraw i tematów, które nas łączą, a nie do wojny" - powiedział Sawicki.

Państwowa Komisja Wyborcza informowała pod koniec stycznia, że tegoroczne wybory samorządowe mogą odbyć się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

