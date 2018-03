"W grę wchodzi pełna integracja PKN Orlen z Lotosem, idziemy w kierunku połączenia" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Welconomy Forum w Toruniu.

"W początkowym, pierwszym etapie może dojść do skupienia akcji Skarbu Państwa w Lotosie przez Orlen, ale musimy dojść do pełnej integracji. W innym razie nie miałoby to sensu. To nie musi być wykupienie 100 proc. akcji przez Orlen. Może też nastąpić wymiana akcji od dotychczasowych akcjonariuszy Lotosu" - dodał minister.

27 lutego PKN Orlen poinformował o podpisaniu ze Skarbem Państwa listu intencyjnego w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu. Model transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane. (PAP Biznes)