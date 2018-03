LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 10% r/r w 2018 r., a na koniec tego roku chce mieć sklepy marki Reserved w 23 krajach, podała spółka. >>>>

LPP odnotowało 299,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 157 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LPP planuje przeznaczyć ok. 520 mln zł na inwestycje w 2018 r., co oznacza wzrost o ok. 18% r/r, podała spółka. >>>>

LPP chce kontynuować dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w 2018 r. i uzyskiwać marżę w przedziale 54-55%, podała spółka. >>>>

LPP ocenia, że cel wzrostu sprzedaży o 20% r/r w br. jest bardzo ambitny, choć możliwy do wykonania, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. >>>>

LPP na razie nie planuje wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu sklepów i nie tworzy strategii związanej z ograniczeniem handlu w niedziele, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Spółka będzie obserwować zachowania klientów i negocjować czynsze - tam, gdzie to możliwe. >>>>

LPP chce wypłacić dywidendę za 2017 r., dopuszcza jej wzrost w stosunku do ub.r., ale raczej nie będzie on znaczący, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza. >>>>

Tauron Polska Energia odnotował 188 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii wzrosła o 9,6% r/r do 18,41 TWh w 2017 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 1,7% r/r do 1,3 TWh >>>>

Tauron Polska Energia planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 4 mld zł w tym roku z 3,5 mld zł z ub.r., podała spółka. >>>>



Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 279,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank BGŻ BNP Paribas ma szanse na "istotnie" szybszy wzrost zysku netto niż sumy bilansowej, poinformował ISBnews kierujący Bankiem BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański. >>>>

Robyg odnotował 109,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 108,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rada nadzorcza Robyga zatwierdziła propozycję zarządu dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki za 2017 rok w wysokości 0,3 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 456 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 721 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje łącznie 5 897 mln zł nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe w 2018 r., podała spółka. >>>>

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 53,75 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 46,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Marvipol Development 1, spółka zależna Marvipol Development, podpisał umowę kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) dotyczącą finansowania IV etapu inwestycji Central Park Ursynów w Warszawie, poinformowała spółka. Maksymalna kwota kredytu wynosi 20 mln zł. >>>>

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że banki - oprócz tych, które zmagają się z problemami w swojej działalności - mogą w najbliższych latach liczyć na "niemały" wzrost zysków w linii wzrostu ich sumy bilansowej, poinformował ISBnews prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. >>>>

Dotychczasowe doświadczenia fintechów pokazują, że praktycznie 95% z tych, które odniosły sukces zawdzięczają go możliwości skorzystania z dużej skali działania ich partnerów już na starcie projektu, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.>>>>

Bowim odnotował 18,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co stanowi spadek o 2,89 mln zł wobec 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>

PKN Orlen w najbliższych tygodniach wystosuje na rynek zapytanie w celu pozyskania ofert na realizację rozbudowy infrastruktury badawczej poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, poinformowała spółka. Projekt ma być realizowany w formule EPC, dodano. >>>>