“Radio Renascenca” spodziewa się dalszej eskalacji napięcia pomiędzy mocarstwami, wskazując, że po upadku żelaznej kurtyny konflikt jest bezprecedensowy.

Lizbońska rozgłośnia oczekuje, że stroną w sporze brytyjsko-rosyjskim będzie Donald Trump. Odnotowuje, że amerykański prezydent, podejrzewany wcześniej o “flirt z Kremlem”, wesprze brytyjski rząd w konflikcie z Moskwą.

Także publiczne radio Antena 1 wskazuje na “przygotowywanie się Trumpa do udziału w sporze W. Brytania-Rosja”. Ocenia, że w czasie kiedy prezydentowi Władimirowi Putinowi Londyn dał termin na ustosunkowanie się do zarzutów o próbę otrucia przez rosyjskie służby Siergieja Skripala i jego córki, Trump “wpuścił do Białego Domu kolejne jastrzębie”.

“Administrację prezydenta USA opuszcza sekretarz stanu Rex Tillerson, ostatni gołąb w Białym Domu. Decyzja ta zapadła na krótko przed terminem danym Putinowi przez Londyn. Teraz polityką zagraniczną Waszyngtonu, w dobie zaostrzającego się konfliktu rosyjsko-brytyjskiego, pokieruje negatywnie nastawiony do Kremla Mike Pompeo” - odnotowali komentatorzy Anteny 1.

Wskazali, że o przygotowywaniu się do udziału w sporze z Kremlem przez Trumpa może świadczyć powołanie na opuszczone przez Pompeo stanowisko dyrektora CIA Giny Haspel, uznawanej za zwolenniczkę “twardych rozwiązań”.

Główna publiczna stacja radiowa Portugalii nie przesądza o tym, “kto dokonał zamachu na Skripala”. Jednak zwraca uwagę, że środowe wystąpienie premier May dowiodło, że Londyn nie przypuszcza już, że zrobiła to Moskwa, ale oskarża ją wprost o atak na byłego rosyjskiego szpiega.

Z kolei telewizja SIC wskazuje, że konflikt brytyjsko-rosyjski nasila się w czasie, kiedy Trumpowi tymczasowo udało się załagodzić kryzys na Półwyspie Koreańskim. Stacja odnotowuje jednak całkowitą bezsilność USA i świata zachodniego na Bliskim Wschodzie.

“Brak odzewu zachodnich mocarstw na masakry dokonywane w Syrii przez siły wierne popieranemu przez Kreml Baszarowi el-Asadowi dowodzą, że NATO w regionie Bliskiego Wschodu ma już niewiele do powiedzenia. Zostało niemal całkowicie wyparte przez Rosjan, a głównym decydentem jest tam Putin” - ocenia SIC.

W środę Theresa May zapowiedziała, że W. Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów i zaostrzy system sankcyjny w ramach reakcji brytyjskiego rządu na próbę zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)