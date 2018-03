Energa zapowiada rozstrzygnięcie przetargu na Ostrołękę C w ciągu kilku dni



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Energa zakłada, że w ciągu kilku dni rozstrzygnie postępowanie przetargowe w sprawie budowy Elektrowni Ostrołęka C, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk. Grupa chce, by blok ten wziął udział w aukcji w ramach rynku mocy w grudniu br.

"Postępowanie zbliża się do finału, jest to kwestia kilku dni, kiedy będzie oficjalny komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania" - powiedziała Klimiuk podczas konferencji prasowej.

Poinformowała też, że planowany blok będzie jednym ze zgłoszonych do certyfikacji i tegorocznej aukcji w ramach rynku mocy, z dostawą w 2023.

"Przygotowujemy się do rynku mocy. Chcemy, by wszystkie nasze źródła w grupie przystąpiły do certyfikacji ogólnej w kwietniu i później do aukcji" - powiedziała.

"Chcemy przystąpić do aukcji w grudniu, do trzeciej aukcji. Zgadzam się, że harmonogram jest napięty, ale pozwoli on nam dostarczyć energię zgodnie z umową mocową, którą mamy nadzieję zawrzeć" - dodała prezes.

Oferty na budowę Elektrowni Ostrołęka C zostały otwarte pod koniec grudnia 2017 r. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto.

Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Jest jedyną w regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia składa się z 3 bloków energetycznych o mocach: 221 MW, 230 MW i 230 MW.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)