PZU chce utrzymać w br. poziom przypisu składki z 2017 roku



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) liczy na utrzymanie lub lekką poprawę w 2018 roku poziomu przypisu składki brutto osiągniętej przez grupę w ub. roku, choć ocenia, że będzie to dość trudne, poinformował prezes Paweł Surówka.

"Składka zawsze jest czynnikiem zarówno liczby klientów, jak i średniej ceny. Rok 2017 był wyjątkowy, ponieważ mieliśmy znaczący ruch na cenach OC, które też pomogły w składce. W tym roku walczymy o to, by poziom przypisu składki utrzymać, nawet podbić, choć mamy świadomość, że będziemy tutaj musieli przede wszystkim wypracować to nową sprzedażą. Cena w tym kontekście nie będzie tak kontrybuowała do przypisu. Liczymy, że ten poziom będziemy w stanie utrzymać" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Składka przypisana brutto grupy sięgnęła 22 847 mln zł w 2017 r. wobec 20 219 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)