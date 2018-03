Benefit planuje emisję do 184 tys. akcji i sprzedaż do 100 tys. akcji

Źródło: ISBnews

Benefit ma zamiar pozyskać środki w drodze przeprowadzenia w tym samym czasie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki (do kwoty nie niższej niż 2 674 843 zł, ale nie wyższej niż 2 858 842 zł) poprzez emisję do 184 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zbycia do 100 000 akcji własnych, poinformowała spółka.