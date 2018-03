Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątkowym komunikacie, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2018 r. spadła do 6,8 proc. z 6,9 proc. w styczniu.

Jak podkreślił Kubisiak, jest to wynik o 1,6 pkt proc. niższy niż przed rokiem, a także o 0,1 pkt proc. wyższy niż w styczniu 2018 roku. "Stopa bezrobocia powróciła do trendów spadkowych, które będą kontynuowane przez najbliższe miesiące" - zaznaczył ekspert Work Service. Dodał, że należy jednak pamiętać, że sytuacja nie jest jednolita w całym kraju, "na co wskazuje występowanie siedmiu powiatów, w których odsetek osób pozostających bez pracy przekracza 20 proc." - zaznaczył.

Wskazał jednocześnie, że to wynik niższy o 1,6 p.p. w stosunku do lutego 2017 roku i 0,1 p.p. niższe wskazanie niż w styczniu bieżącego roku.

Ekspert odniósł się też do informacji GUS o stopie bezrobocia rejestrowego, która w lutym wyniosła 6,8 proc. "Po dwóch miesiącach przerwy stopa bezrobocia wraca do trendu spadkowego, który powinien potrwać aż do IV kwartału tego roku. Nie należy się spodziewać, by dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy była podobna do tej obserwowanej w ostatnich latach, ale w drugiej połowie roku możemy zobaczyć wskazania już poniżej 6 proc." - ocenił.

Zdaniem Kubisiaka obecne spadki bezrobocia następują jeszcze przed nadejściem wiosny i przywróceniem prac sezonowych, które "dodatkowo stymulują wzrosty zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie".

"Obecnie największy popyt na pracowników występuje w handlu i produkcji. W tych sektorach ponad 50 proc. firm zapowiada rekrutacje w nadchodzących miesiącach" – zaznaczył Kubisiak.

Ekspert przypomniał, że według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lutym odnotowano w Urzędach pracy ponad 128 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

"Największa ich pula była dostępna na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku, a więc w regionach, gdzie bezrobocie znajduje się w przedziale między 5 a 6 proc. To pokazuje, że pomimo zmniejszenia się w ciągu roku puli osób bez pracy o ponad 256 tysięcy, sytuacja na rynku wciąż jest niejednolita" - wyjaśnił. Dodał, że "nadal w dwóch województwach" mamy dwucyfrowe wskazania stopy bezrobocia, w "7 powiatach w kraju pula bezrobotnych przekracza 20 proc.". Jak dodał, w całej Polsce w urzędowych rejestrach "ponad 53 proc. stanowią osoby długotrwale oddalone od rynku pracy".

Według piątkowych danych GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 1.126,7 tys. wobec 1.133,7 tys. osób przed miesiącem. Zaś przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku w tempie zbliżonym do obserwowanego w styczniu tego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w stosunku do notowanej przed miesiącem i przed rokiem.

