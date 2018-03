GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - GLG Pharma złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP)

o ochronę cząsteczki GLG-805 (formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych, poinformowała spółka.

Forma dożylna (GLG-805) powstała we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym. Obecnie substancja znajduje się w fazie badań przedklinicznych projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer), mających na celu przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie jej bezpiecznej dawki. Zgodnie z harmonogramem, przewiduje się, że prace badawcze potrwają 12 miesięcy, podano w komunikacie.

"Podjęte przez nas kroki to istotny kamień milowy w rozwoju projektu TNBC. Bezpośrednio zabezpieczają interes spółki oraz akcjonariuszy w kontekście komercjalizacji naszej cząsteczki. Co istotne, rejestracja GLG-805 jako wynalazku zapewni nam wyłączne prawo do wykorzystania substancji w dowolnym zastosowaniu. Oznacza to, że w przypadku potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności nowej formulacji będziemy mogli rozważyć inne niż TNBC potencjalne zastosowanie naszej cząsteczki" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Realizacja badania przedklinicznego dla GLG-805 została powierzona Instytutowi Przemysłu Organicznego. Po uzyskaniu wyników i dokumentacji fazy przedklinicznej, w celu dopuszczenia cząsteczki do badań klinicznych z udziałem ludzi, Spółka planuje złożyć wniosek IND, czyli nowego leku badanego w fazie badań przedklinicznych do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) oraz przygotować dokumentacje badania klinicznego do Europejskiej Agencji Leków, EMA (ang. European Medicines Agency), podano także.

"W ramach Projektu TNBC GLG Pharma opracowuje lek w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 - cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) - do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi. Dodatkowo, spółka pracuje również nad opracowaniem i walidacją testu diagnostycznego towarzyszącego terapii za pomocą cząsteczek GLG-805 i GLG-801" - czytamy dalej.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności, podsumowano.

GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe. Od 2015 r. GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

